Евстигнеев: пока ватерполисты РФ не вправе рассчитывать на хорошее судейство

Исполняющий обязанности главного тренера мужской сборной России по водному поло Сергей Евстигнеев прокомментировал поражение от команды Хорватии на чемпионате мира в Будапеште со счётом 8:10.

«Ребята старались, боролись, сыграли агрессивно. Ждём, надеемся и верим. Немножко придушили нас, к сожалению, пока мы не вправе рассчитывать на хорошее судейство, потому что мы пока не в лидерах классификации, вылезем наверх, и не за горами будет тот день, когда будем обыгрывать всех и вся. То, что удалили тренера хорватов, — команда у них опытная, они справились.

Понятно, что в Суперфинале Мировой лиги игра с хорватами у нас была совсем другой, другой был уровень ответственности, они были под нагрузкой, мы под нагрузкой. Сегодня получилась интересная игра.

Все ребята сейчас с удовольствием играют за свою страну, за клуб, за своих детей, за родину. Я думаю, что они это должны понимать, когда выходят под флагом сборной, слышат гимн. Сказал ребятам, что будем работать серьёзно, остальные могут уходить и отдыхать. Но все остались, остались все сильнейшие, все лучшие", — цитирует Евстигнеева «Р-Спорт».