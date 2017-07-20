65,8% фанатов поддерживают каминг-аут геев в NFL

Портал Sport Facts провёл опрос 1501 болельщика NFL и выяснил, что 65,8% из них поддерживают каминг-аут игроков нетрадиционной сексуальной ориентации. По сравнению с 2015 годом этот показатель вырос на 11%.

25,8% высказались отрицательно, а у 8,4% опрошенных нет чёткого мнения по этому поводу.

Большую поддержку футболистам-геям выразили молодые болельщики (в возрасте от 18 до 34 лет) — 80,8%. Среди старшего поколения (55+) каминг-ауты игроков поддержал 51% респондентов.

В целом 72% жителей США считают открытое признание своей гомосексуальности морально приемлемым.