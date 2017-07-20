Тренер де Грасса: Андре выкинули с этапа в Монако из-за участия Болта

Стюарт МакМиллан, тренер канадского легкоатлета Андре де Грасса, заявил, что организаторы этапа «Бриллиантовой лиги» в Монако исключили его подопечного из состава участников из-за выступления на соревнованиях восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта с Ямайки.



«Андре был заявлен на этап в Монако, но нас выкинули из списка участников. Уверен, что это всё из-за выступления Болта. Давайте говорить честно: Болт просто не захотел соперничать с бегунами самого высокого уровня. Странно, когда самый быстрый человек в мире выбирает себе соперников. Впрочем, я не обвиняю Усэйна, ведь это его последний сезон, и он заслужил это. Мне понятно его желание избежать повышенного давления перед чемпионатом мира, которое может возникнуть, проиграй он кому-то в Монако», — приводит слова МакМиллана CBC.