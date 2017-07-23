Скворцова: стало обидно за себя и Беларусь, когда включили гимн другой страны

Победительница чемпионата Европы по лёгкой атлетике в тройном прыжке Виолетта Скворцова прокомментировала своё решение покинуть пьедестал почёта в момент, когда организаторы вместо гимна Беларуси включили гимн Боснии и Герцоговины. Скворцова в знак протеста ушла с церемонии награждения, но получила медаль под гимн своей страны спустя день.

«Чувство патриотизма охватило меня очень сильно — пропела гимн. Мне было приятно, что в этот раз он все-таки прозвучал. Вчера же эмоции утихли не сразу: было неожиданно услышать то, что услышала. В первые доли секунды сначала не поняла: там шло вступление. Я подумала, наверное, другая версия гимна. А потом стало очень обидно за страну, за себя. Со стороны организаторов это огромное упущение. Я подождала, пока поднимется наш флаг, после чего сошла с пьедестала. Там и стояла до конца гимна какой-то страны.



Я понимала, что нарушаю процедуру церемонии награждения и могут последовать санкции вплоть до лишения медали. Но в том момент мне было очень неприятно, что звучит гимн не моей страны, не моей родины, за которую я выступаю. Все-таки мы столько сил тратим для этого мгновения. Для меня это очень важно. Я настраивалась, очень хотела пробежать с флагом, что и сделала после выступления. И, конечно же, стоя на пьедестале, хотела услышать гимн своей страны. Я считаю, что нужно уважать и любить родину. Я патриотка своей страны», — цитирует Скворцову официальный сайт Белорусской федерации лёгкой атлетики.

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