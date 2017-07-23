Майорова: российские бадминтонисты сломали всю статистику на этапе Гран-при

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова поделилась эмоциями от выступления россиян на этапе Гран-при во Владивостоке. Победы одержали Сергей Сирант, Евгения Косецкая и дуэт Владимир Иванов/Иван Созонов.

«Сегодняшним днём очень довольна — мы сломали всю статистику. Обычно говорят, что сколько бы человек не вышло играть, победит только половина. Вчера в полуфиналах этот принцип был подтверждён полностью, а сегодня выиграли все! Конечно, очень рада результату Сергея Сиранта, который первый раз сумел подняться на столь высокую позицию. Евгения Косецкая показала хорошую игру с быстрой девочкой из Малайзии.

Система счёта до 11 очков, она очень удобна для наших одиночников, потому что часто мы функционально проигрываем. А при счёте до 11 очков всё коротко, быстро, динамично, и это дало такой результат в одиночках. А в парных категориях выиграли сильнейшие», — приводит слова Майоровой официальный сайт Национальной федерации бадминтона.