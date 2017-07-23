Мужская сборная России по пятиборью заняла 2-е место в командном турнире на ЧЕ

Мужская сборная России по современному пятиборью (конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание) заняла второе место в командном турнире на проходящем в Минске чемпионате Европы, уступив сборной Венгрии. В активе венгров 4327 очков. Россияне — Александр Лесун, Кирилл Беляков и Александр Савкин — набрали 4267 очков. Третье место в командном турнире заняли французы с 4227 очками.



Напомним, что в индивидуальных соревнованиях Лесун завоевал золотую медаль, став пятикратным чемпионом Европы. В прошлом году Лесун впервые стал олимпийским чемпионом.