Сборная РФ — вторая в медальном зачёте ЧМ по водным видам спорта после 11 дней

Сборная России занимает второе место после 11-го дня чемпионата по водным видам спорта, который продолжается в Будапеште (Венгрия). 24 июля были разыграны четыре комплекта наград в плавании. Единственную медаль принёс сборной России Кирилл Пригода, ставший бронзовым призёром на дистанции 100 метров брассом.

Лидируют в общекомандном медальном зачете чемпионата мира китайцы, на счету которых 22 медали (10 золотых, 9 серебряных и 3 бронзовые). Российские спортсмены завоевали 15 наград (8-3-4). На третьем месте французы (5-1-1).