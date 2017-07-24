Пригода: был опустошён после Олимпиады, теперь всё возвращается на круги своя

Российский пловец Кирилл Пригода, принёсший сборной России первую медаль в плавании, прокомментировал свой результат.

«Восьмая дорожка приносит мне удачу, что сегодня и подтверждено моим результатом, мне повезло. В ходе заплыва я не знал, на каком я месте, и на самом деле очень рад бронзе, потому что после Олимпиады был несколько опустошён, а теперь для меня всё возвращается на круги своя. Я рад, что снова побил российский рекорд, это было моей целью перед чемпионатом мира. В Будапеште мне удалось дважды сделать это», — приводит слова Пригоды официальный сайт соревнований.