Пригода не вышел в полуфинал ЧМ на дистанции 200 м комплексным плаванием

В Будапеште (Венгрия) продолжается чемпионат мира по водным видам спорта. Россиянин Кирилл Пригода не сумел пробиться в полуфинал соревнований на дистанции 200 м комплексным плаванием, продемонстрировав в квалификации 18-й результат — 2.00,81.

Лучшим в отборочном старте стал олимпийский чемпион 2016 года на дистанции 400 м комплексом представитель Японии Косуке Хагино (1.56,46).

Чемпионат мира по водным видам спорта в столице Венгрии завершится 30 июля. Сборная России занимает второе место в медальном зачёте.