Пити выиграл ЧМ на дистанции 50 м брассом, Пригода — седьмой

Британец Адам Пити завоевал золотую медаль чемпионата мира по водным видам спорта в Будапеште в плавании на 50 метров брассом. Вторым в финале финишировал бразилец Жоао Гомеш, а замкнул тройку призёров южноафриканец Кэмерон ван дер Бург. Россиянин Кирилл Пригода показал седьмой результат.
Водные виды спорта. Чемпионат мира. Будапешт, Венгрия
Плавание. Мужчины. Брасс. 50 м
1. Адам Пити (Великобритания) – 25,99.
2. Жоао Гомеш (Бразилия) – 26,52.
3. Камерон ван дер Бург (ЮАР) – 26,60…
7. Кирилл Пригода (Россия) – 27,01.