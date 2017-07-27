МФК «Спартак» расстался с Фёдоровым и Цаем

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении контрактов с нападающими Ильёй Фёдоровым и Вадимом Цаем по обоюдному согласию сторон.

Илья Фёдоров перешёл в столичный клуб из «Норильского никеля» в середине прошлого сезона и в 15 матчах за красно-белых отметился 8 голами.

Вадим Цай в минувшем сезоне принял участие в 37 встречах и забил 28 мячей.

«Мы благодарим игроков за прекрасную работу в «Спартаке» и желаем успехов в новых клубах!» — говорится в сообщении.