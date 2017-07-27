Koreg Sailing Team лидирует в общем зачёте Премьер-дивизиона НПЛ после 5 этапов

В рамках Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги состоялось пять этапов — в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове и Санкт-Петербурге. Лидером общего зачёта является сочинская команда Koreg Sailing Team, в активе которой 16,096 очка. На второй позиции располагается московская QPRO Sailing Team (18,931). Третье место занимает ещё один представитель столицы России — Caramba (21,690).
Шестой этап Премьер-дивизиона Национальной парусной лиги пройдёт в Нижнем Новгороде 14-17 сентября, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.