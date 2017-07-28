«Повелитель паруса – Азия» лидирует в общем зачёте Высшего дивизиона НПЛ

В рамках Высшего дивизиона Национальной парусной лиги состоялось пять этапов — в Сочи, Севастополе, Москве, Пскове (Кривск) и Екатеринбурге. Лидером общего зачёта является команда «Повелитель паруса – Азия» Сергея Мусихина (14,676). На второй позиции располагается «Повелитель паруса – Европа» Вячеслава Ермоленко (15,129). Третье место занимает «Конаково Ривер Клаб» Марка Каганского (15,828).
Шестой этап Высшего дивизиона Национальной парусной лиги пройдёт 17-20 августа в Санкт-Петербурге, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации парусного спорта.