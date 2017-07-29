Очевидец убийства Власко: сначала подумали, что Юру застрелили

Двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров Юрий Власко, погибший в ночь на субботу, 29 июля, был убит в ходе массовой драки на берегу Байкала. Правоохранительные органы установили, что конфликт произошёл между двумя компаниями, в одной из которых был Юрий, который привёз гостей турнира показать природу Байкала.

«Во второй компании находились трое жителей Улан-Удэ: Раднажаб Ч., Евгений Б. и Виталий Т. Все они ранее судимы за кражи и разбои. Что стало причиной конфликта, сейчас выясняется. Один из задержанных рассказал, что даже вынужден был стрелять в песок из травматического пистолета „Гранд пауэр“, чтобы остановить драку», — цитирует представителя правоохранительных органов «Лайф».

Один из очевидцев драки рассказал, что Юрий получил удар ножом в шею.

«Сначала мы подумали, что его застрелили, потому что слышали выстрелы, но выяснилось, что это был удар ножом в шею. Кто именно ударил Юру, мы не заметили», — рассказал очевидец.