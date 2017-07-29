«Броненосец» финиширует третьим в заключительный день 5-го этапа 52 Super Series

28 июля в Пуэрто Порталс (Мальорка, Испания) завершился пятый этап 52 Super Series. Команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team в заключительный день записала в свой актив еще один приход в тройке, но в общей турнирной таблице этапа команда заняла только седьмую строчку.

В течение всей недели соревнований Мальорка оказалась во власти легких нестабильных ветров. Первый старт первого дня «Броненосец» выиграл и был первым на огибании, но, затем, неожиданно стих ветер и гонка была отменена. Следующий старт был дан спустя час, но для «Броненосца» он оказался неудачным – седьмой приход.

В последующие дни команде клуба удалось выровнять результаты, и даже завоевать победу в шестой гонке, но два неудачных прихода в предпоследний день не дали «Броненосцу» подняться выше седьмой строчки общего зачета.

Еще перед стартом заключительного дня гонок от первой тройки команду отделяли менее 10 очков, и казалось, что третий приход обещает улучшение общего результата. Но сразу после завершения единственной гонки дня стало известно, что гонок больше не будет и результаты были признаны окончательными.

Следующая встреча флота состоится в рамках заключительного этапа 52 Super Series здесь же, в Испании, на острове Менорка 19-23 сентября. Перед стартом решающего этапа сезона команда Яхт-клуба Санкт-Петербурга Bronenosec Sailing Team занимает шестое место общей турнирной таблицы 2017 года.