Крашенинников: в матче с Беларусью выбора у РФ не было — Суперфинал на кону

Победу над командой Беларуси в матче второго тура московского этапа Евролиги по пляжному футболу (3:2) прокомментировал нападающий сборной России, автор первого гола в игре Юрий Крашенинников.

«Главную задачу мы сегодня выполнили – победили. Болельщики очень сильно нам помогали, поддерживали нас, гнали нас вперёд. Мы получали много положительных эмоций, которых нам не хватало в Сербии. Видно было, что белорусы физически готовы чуть лучше. Но за счёт самоотдачи, командного духа, сплочённости мы и сумели в итоге одержать победу.

После матча с Грецией, конечно, хотелось голевого продолжения. Но если вчера всё летело в чужие ворота, то сегодня, как назло, забивали с трудом. Спасибо большое Максу Чужкову, который в концовке вытащил мяч из девятки. Если бы не он – не избежать нам овертайма. Интересно, что на московских этапах мы часто вырываем победу только в концовке. Это здорово с точки зрения зрелища, для популяризации вида спорта.

С белорусами мы всегда сложно играем, но сегодня у нас выбора не было. С одной стороны – матч перед своими болельщиками, с другой – выход в Суперфинал на кону. Да ещё и перед нами стоит задача выиграть этап. Так что завтра нужно выходить и побеждать. Надеюсь, с эмоциональной точки зрения будет чуть проще. Но Швейцария тоже очень сильный соперник. Станкович любит много нам забивать. Да и вообще эта команда нацелена на атаку. Сами знаете, что у них исполнители очень высокого класса. Надеюсь, завтра мы сможем их прикрыть, сыграть сзади поплотнее», – приводит слова Крашенинникова Beachsoccerrussia.ru