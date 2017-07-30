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Комарова: медали Пригоды и Красных в своих смелых прогнозах на ЧМ я не учитывала

30 июля 2017, воскресенье. 22:34. Другие

Серебряный призёр ОИ-2004 по плаванию Станислава Комарова подвела итоги завершившегося в Будапеште чемпионата мира по водным видам спорта.

«Я давала довольно смелые прогнозы по количеству золотых медалей, но то, как получилось у них, — это космос. Все наши смелые прогнозы, которые мы давали, сбылись. Меня удивили Кирилл Пригода и Александр Красных, их медали я не учитывала.

Ефимова? Юля доказала всё на Олимпиаде, сейчас она подтвердила, что является одна из сильнейших брассисток мира, на 200 метров брассом она показала, что может выигрывать с невероятным результатом. Ей ничего доказывать не надо. Они установили рекорд Европы в комбинированной эстафете. У неё всё впереди, для неё всё только начинается.

Мне хочется верить, что ребята смогут улучшить результаты и этот чемпионат мира станет отправной точкой для побед нашей команды. Верю, что мы на Олимпиаде покажем себя. То, что было на этом чемпионате мира, не было с момента распада СССР, такого громкого чемпионата мира для сборной России по плаванию ещё не было. Это сенсационный прорыв для сборной России. Продолжайте в том же духе!» — приводит слова Комаровой «Спорт FM».

Всплыли после крушения. Водный ЧМ показал — наш спорт жив
Пловцы оттолкнулись ото дна, синхронистки по-прежнему вне конкуренции, а прыгуны лучшие после китайцев. Наши успехи в бассейне Будапешта.
Источник: Спорт FM Сообщить об ошибке
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Кирилл Пригода Юлия Ефимова
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30 июля 2017, воскресенье
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