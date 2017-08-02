Подозреваемые в убийстве борца Власко определены, они скрываются от следствия

Подозреваемые в убийстве 20-летнего российского борца Юрия Власко определены, они скрываются от следствия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров был найден мёртвым 29 июля на берегу Байкала в Бурятии. Причиной смерти спортсмена, входившего в состав молодёжной сборной России, стало ножевое ранение в сердце.

«Круг подозреваемых определён. Они в данный момент скрываются от следствия. Проводятся оперативные мероприятия», — сообщил источник.