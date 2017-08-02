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Подозреваемые в убийстве борца Власко определены, они скрываются от следствия

2 августа 2017, среда. 09:49 Другие

Подозреваемые в убийстве 20-летнего российского борца Юрия Власко определены, они скрываются от следствия, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров был найден мёртвым 29 июля на берегу Байкала в Бурятии. Причиной смерти спортсмена, входившего в состав молодёжной сборной России, стало ножевое ранение в сердце.

«Круг подозреваемых определён. Они в данный момент скрываются от следствия. Проводятся оперативные мероприятия», — сообщил источник.

20-летний борец Власко погиб на берегу Байкала от ножевого ранения
Источник: РИА Новости Сообщить об ошибке
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2 августа 2017, среда
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