В Бурятии задержан подозреваемый в убийстве борца Власко

В Бурятии задержан подозреваемый в убийстве 20-летнего российского борца Юрия Власко, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров был найден мёртвым 29 июля на берегу Байкала в Бурятии. Причиной смерти спортсмена, входившего в состав молодёжной сборной России, стало ножевое ранение в сердце. Борец погиб в ходе массовой драки после ссоры с отдыхающими.

Власко выступал за Бурятию, Иркутскую область и Красноярский край.