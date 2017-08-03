СК: подозреваемый в убийстве Власко утверждает, что защищался от нападения борца

Задержанный по подозрению в убийстве 20-летнего российского борца Юрия Власко заявил, что его действия были связаны с необходимой обороной. Двукратный чемпион Европы по вольной борьбе среди юниоров был найден мёртвым 29 июля на берегу Байкала в Бурятии. Причиной смерти спортсмена, входившего в состав молодёжной сборной России, стало ножевое ранение в сердце.

«В ходе проведённого допроса он подтвердил свою причастность к смерти спортсмена, однако заявил, что его действия были связаны с необходимой обороной и защитой от нападения со стороны самого борца. Однако следствие считает, что показания подозреваемого молодого человека в части выдвинутой им версии о самозащите не соответствуют объективной картине происшествия и показаниям свидетелей.

В настоящее время по уголовному делу продолжается проведение необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. В ближайшее время будет решаться вопрос о предъявлении задержанному молодому человеку первоначального обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщает официальный сайт Следственного комитета РФ по Республике Бурятия.