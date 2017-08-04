Коэ: мне очень грустно, что Болт завершает карьеру

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коэ прокомментировал решение знаменитого спринтера ямайца Усэйна Болта завершить карьеру после чемпионата мира в Лондоне, стартующего 4 августа

«Вы не будете удивлены, если я скажу, что мне очень грустно, что Болт завершает карьеру. Я фанат лёгкой атлетики, и этот парень просто невероятен. Я снимаю шляпу перед ним. Он лучший спринтер всех времён, и его результаты это подтверждают. Но мы будем скучать не только по его рекордам и победам на Олимпиаде, но и по потрясающей личности», — цитирует Коэ AFP.