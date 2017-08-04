Штангисты Каширина, Вострикова и Юфкин победили на чемпионате России

На чемпионате России по тяжёлой атлетике в Чебоксарах разыграны медали в весовых категориях до 75 кг и свыше 75 кг у женщин и до 85 кг у мужчин.

В категории до 75 кг победу одержала серебряный призёр чемпионата Европы – 2017 Мария Вострикова, в весе свыше 75 кг первенствовала олимпийская чемпионка Лондона-2012 Татьяна Каширина. Чемпионом России в категории до 85 кг у мужчин стал Алексей Юфкин.

Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары

Женщины. До 75 кг

1. Мария Вострикова — 250 (115+135).

2. Мария Петрова – 237 (106+131).

3. Ксения Марушка – 221 (101+120).

Свыше 75 кг

1. Татьяна Каширина — 295 (130+165).

2. Диана Мстиева — 255 (113+142).

3. Ксения Пасхина – 239 (106+133).

Мужчины. До 85 кг

1. Алексей Юфкин — 347 (154+193).

2. Виктор Гетц – 346 (156+190).

3. Георгий Сидаков – 339 (156+183).