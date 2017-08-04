Штангисты Каширина, Вострикова и Юфкин победили на чемпионате России

На чемпионате России по тяжёлой атлетике в Чебоксарах разыграны медали в весовых категориях до 75 кг и свыше 75 кг у женщин и до 85 кг у мужчин.
В категории до 75 кг победу одержала серебряный призёр чемпионата Европы – 2017 Мария Вострикова, в весе свыше 75 кг первенствовала олимпийская чемпионка Лондона-2012 Татьяна Каширина. Чемпионом России в категории до 85 кг у мужчин стал Алексей Юфкин.
Тяжелая атлетика. Чемпионат России. Чебоксары
Женщины. До 75 кг
1. Мария Вострикова — 250 (115+135).
2. Мария Петрова – 237 (106+131).
3. Ксения Марушка – 221 (101+120).
Свыше 75 кг
1. Татьяна Каширина — 295 (130+165).
2. Диана Мстиева — 255 (113+142).
3. Ксения Пасхина – 239 (106+133).
Мужчины. До 85 кг
1. Алексей Юфкин — 347 (154+193).
2. Виктор Гетц – 346 (156+190).
3. Георгий Сидаков – 339 (156+183).