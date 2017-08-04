Пригода вошёл в тройку лидеров по итогам 1-го этапа КМ по плаванию в Москве

По итогам первого этапа Кубка мира по плаванию, который прошёл в Москве 2-3 августа, сразу три спортсмена возглавили рейтинг соревнований среди мужчин. Это россиянин Кирилл Пригода, а также Чад ле Кло и Камерон ван дер Бург из ЮАР.

У женщин на первой строчке рейтинга расположилась шведка Сара Шёстрем, установившая в Москве два мировых рекорда на 50 и 100 м вольным стилем.

Рейтинг спортсменов по итогам первого этапа Кубка мира

Мужчины

1. Кирилл Пригода (Россия) – 36.

1. Чад ле Кло (ЮАР) – 36.

1. Камерон ван дер Бург (ЮАР) – 36.

4. Илья Шиманович (Беларусь) – 30.

5. Владимир Морозов (Россия) – 24.

6. Александр Красных (Россия) – 21.

Женщины

1. Сара Шёстрем (Швеция) – 109.

2. Катинка Хоссу (Венгрия) ­ 57.

3. Эмили Сибом (Австралия) – 36.

3. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 36.