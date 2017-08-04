Тараненко: не буду кричать, что мы поднимали штангу только на сале и чёрной икре

Олимпийский чемпион 1980 года по тяжёлой атлетике Леонид Тараненко рассказал, принимали ли спортсмены тех лет запрещённые вещества.



«Надеюсь, что я доживу до того момента, когда найдётся человек, который побьёт мой рекорд — 266 кг в толчке. Я не буду кричать, что мы поднимали исключительно на сале и чёрной икре. Каждый результат свойствен своему времени. Медицина всегда присутствовала в подготовке спортсмена, так как человек выдерживает слишком непосильные нагрузки. Он по природе не должен так издеваться над своим организмом, поэтому в то время были препараты, которые сейчас считаются запрещёнными. Медицина нам всегда помогала, иначе результата не будет. Организм вынужден под нагрузками выживать в экстремальных условиях, но ему надо восстанавливаться, чтобы он рос, а не увядал. Сколько бы ни боролись с допингом, будут находиться новые методы восстановления организма. Но и нельзя огульно говорить, что в наше время все были на допинге», — сказал Тараненко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Круглову.

«Студентам показывали, как я умирал. Ничего не могли сделать» Как Леонид Тараненко умирал в операционной, просил денег за рекорды, был жертвой заговора в сборной СССР и получил удар саблей в Афгане.