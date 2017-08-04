Болт вышел в полуфинал ЧМ в Лондоне в беге на 100 м

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт из Ямайки квалифицировался в полуфинал соревнований в беге на 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике, который стартовал в Лондоне.

С лучшим временем в полуфинал вышел Джулиан Форт из Ямайки (9,99). Второй результат в предварительных забегах показал американец Кристиан Колман (10,01), ивуариец Бен Юссеф Мейте стал третьим (10,02). Болт показал результат 10,07 секунды – это восьмое время дня. Олимпийский чемпион 2004 года американец Джастин Гэтлин пробежал стометровку за 10,05 секунды – шестой результат.

Полуфиналы и финал в беге на 100 метров пройдут 5 августа.