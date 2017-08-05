Болт вышел в финал ЧМ в беге на 100 м со вторым результатом

Восьмикратный олимпийский чемпион кениец Усейн Болт вышел в финал чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне в беге на 100 метров. Болт финишировал вторым в третьем полуфинале, уступив 0,01 секунду американцу Кристиану Колеману. Только эти спринтеры пробежали быстрее 10 секунд. Ещё один американец, олимпийский чемпион 2004 года Джастин Гатлин также вышел в финал с шестым временем (10,09).

В финал также вышли ямаец Йохан Блэйк (10,04), британец Рис Прескод (10,05), южноафриканец Акани Симбине (10,05), француз Джимми Вико (10,09) и китанец Су Бинтянь (10,10).