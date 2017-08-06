Фуркад: Бог умер — это ненастоящий Болт!

Французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на поражение восьмикратного олимпийского чемпиона Усэйна Болта в его последнем личном забеге в карьере. На проходящем в Лондоне чемпионате мира Болт завоевал лишь бронзовую медаль на дистанции 100 м, обладателем золотой награды стал американский спортсмен Джастин Гэтлин.



«Бог умер. Это ненастоящий Болт! Не согласен с журналистами — да, Гэтлин выиграл, но не заставляйте нас радоваться этой победе», — написал французский биатлонист в своём «Твиттере».