Буффон: продолжай бежать, Молния-Болт, пока весь мир пытается догнать тебя

Знаменитый итальянский футбольный вратарь Джанлуиджи Буффон прокомментировал уход из спорта восьмикратного олимпийского чемпиона из Ямайки Усэйна Болта.

«Каждая история имеет свой конец. И когда начало было необычно, конец должен быть запоминающимся. Самый быстрый человек всех времён, молния лёгкой атлетики уходит. Неизбежно. И всё же невероятно. Как и вся его карьера. Но в жизни вы никогда не останавливаетесь. Вы просто продолжаете бежать на другом треке. Так что продолжай бежать, Молния-Болт. Пока весь мир пытается догнать тебя», — написал Буффон на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «Инстаграме».