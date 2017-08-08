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Мутко: здорово, что у нас есть такой выдающийся спортсмен, как Шубенков

8 августа 2017, вторник. 11:15 Другие

Вице-премьер РФ Виталий Мутко прокомментировал завоевание серебряной медали чемпионата мира по лёгкой атлетике в Лондоне россиянином Сергеем Шубенковым в беге на 110 м с барьерами и оценил выступление сборной России в целом. Российские спортсмены в Лондоне выступают под нейтральным флагом.

«Поздравляю Сергея с серебряной медалью, его результат можно назвать выдающимся. Сергей был призёром чемпионата мира в Москве, выиграл мировое первенство в Пекине, уже четыре года он выступает на высочайшем уровне. Все знают, что происходило, но он сумел взять серебро в компании мегазвёзд, это очень серьёзный результат. Надо иметь в виду, что 110 метров с барьерами — это королевская дистанция, как и классическая стометровка, это украшение лёгкой атлетики.

То, что происходит вокруг лёгкой атлетики, конечно, не может не сбивать настрой нашим спортсменам, но Сергей и его тренер отлично подготовились, мы увидели прежнего Шубенкова. Здорово, что у нас есть такой выдающийся спортсмен, как Сергей.

В целом ребята выступают здорово, учитывая, как нервничали спортсмены, думая, допустят до турнира или нет. Это совсем другая ситуация по сравнению с той, когда ты можешь спокойно готовиться, не переживая по поводу допуска. Это только начало олимпийского цикла, время до Игр-2020 ещё есть, и самое главное, что ребята были допущены к международным стартам, думаю, что сезон будет для них хорошим. Представьте себе их чувства — когда их представляют, называют только имя и фамилию. Это, конечно, ужас.

Сложно прогнозировать, сколько медалей смогут завоевать наши легкоатлеты. Конечно, все мы ждём от Маши Ласицкене хорошего результата, от Ильи Шкуренёва, от Даши Клишиной. Это спортсмены высокого уровня, способные бороться за призовые места, а как уже что сложится — посмотрим. Здорово уже то, что они там", — цитирует Мутко ТАСС.

Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 метров с барьерами
Источник: ТАСС Сообщить об ошибке
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Теги
Виталий Мутко Дарья Клишина Илья Шкуренёв Мария Кучина Сергей Шубенков
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