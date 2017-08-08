Пригода — второй в общем зачёте Кубка мира после двух этапов

В Берлине (Германия) завершился второй этап Кубка мира по плаванию. В общем зачёте лидируют южноафриканец Чад Ле Кло и шведка Сара Шёстрём. Россиянин Кирилл Пригода занимает второе место. Третий этап Кубка мира состоится 10-11 августа в Эйндховене (Нидерланды).



Плавание. Кубок мира. Общий зачёт

Мужчины

1. Чад Ле Кло (ЮАР) – 99 очков.

2. Кирилл Пригода (Россия) – 63.

3. Камерон ван дер Бург (ЮАР) – 57.



Женщины

1. Сара Шёстрём (Швеция) – 169.

2. Катинка Хоссу (Венгрия) – 137.

3. Раноми Кромовидьойо (Нидерланды) – 101.