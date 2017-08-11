Маквала: меня сняли с дистанции 400 м на ЧМ не из-за того, что я был болен

Представитель Ботсваны Исаак Маквала, занявший шестое место в беге на 200 м в рамках чемпионата мира в Лондоне, выразил недовольство тем, что его сняли с дистанции 400 м.

«Происходит что-то странное, и нам не хотят говорить об этом. Меня сняли с 400 м не из-за того, что я был болен. За этим стоит что-то большее. Как можно было просто посмотреть на меня и сказать, что я заболел. Если бы я прошёл обследование, тогда ладно, а так это было лишь предположение.

Усэйн Болт уходит из спорта, так что IAAF нужно новое лицо лёгкой атлетики», – цитирует Маквалу BBC.