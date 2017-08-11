Пригода стал вторым на этапе КМ в Нидерландах в плавании на 50 м брассом

Российский спортсмен Кирилл Пригода финишировал вторым на дистанции 50 метров брассом на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде в Эйндховене (Нидерланды). Первенствовал южноафриканец Камерон ван дер Бург. Пригода уступил времени победителя 0,37 секунды. Бронзовым призёром стал белорусский пловец Илья Шиманович.
Плавание. Кубок мира. Третий этап. Эйндховен, Нидерланды
Мужчины. Брасс. 50 метров
1. Камерон ван дер Бург (ЮАР) — 25,63.
2. Кирилл Пригода (Россия) — 26,00.
3. Илья Шиманович (Беларусь) — 26,10.