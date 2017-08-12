Шахмурадов: контрольные поединки развеяли все наши сомнения

Главный тренер сборной России по женской борьбе Юрий Шахмурадов прокомментировал выбор состава на чемпионат мира, который пройдёт в Париже 23-24 августа.

«Контрольные поединки развеяли все наши сомнения. Спортсменки, которые в этом году выступали лучше, оказались и готовы лучше. В категории до 48 кг мы дали прикидку сразу трём спортсменкам: Дарье Лексиной, Валерии Чепсараковой и Анжелике Ветошкиной. Чемпионка России подтвердила свой статус, выиграла уверенно оба поединка. Значительно прибавила после чемпионата России Стальвира Оршуш. На последних сборах она много работала с Валерией Кобловой, и это пошло ей на пользу. Свой поединок против Натальи Малышевой она также выиграла уверенно. В категории до 55 кг мы сделали прикидку между Марией Гуровой и Ириной Ологоновой. Маша победила убедительно, всё-таки сказывается, что Ологонова не форсировала подготовку после операции.



Состав определён. Мы вышли на финальный этап подготовки. Постолимпийские чемпионаты мира всегда проходят очень интересно. Многие спортсмены пробуют новые заготовки, проводят эксперименты в подготовке. Наша сборная к стартам в Париже готовилась при плотном сопровождении науки. Благодаря научной группе инновационного центра Олимпийского комитета России у нас есть большой материал экспресс-анализов, исследований нагрузки и восстановления. Специалисты центра были на всех наших сборах, а также на чемпионате Европы. Девочки прошли уже 7 обследований: 4 в инновационном центре и 3 на сборах», — приводит слова Шахмурадова официальный сайт Федерации спортивной борьбы России.