Пригода взял серебро в комплексном плавании на 200 м на этапе КМ в Нидерландах

Россиянин Кирилл Пригода завоевал серебряную медаль на дистанции 200 м комплексом на третьем этапе Кубка мира по плаванию на короткой воде, который проходил в Эйндховене (Нидерланды). Победу одержал немец Филип Хайнтц.

На дистанции 50 м на спине российские пловцы остались без наград. Владимир Морозов финишировал шестым, Григорий Тарасевич – восьмым. Первенствовал белорус Павел Санкович.

Плавание. Кубок мира. Третий этап. Эйндховен, Нидерланды

Мужчины. Спина. 50 м

1. Павел Санкович (Беларусь) – 22,84.

2. Кристиан Динер (Германия) – 23,31.

3. Масаки Канеко (Япония) – 23,55…

6. Владимир Морозов (Россия) – 23,81…

8. Григорий Тарасевич (Россия) – 24,04.

Комплекс. 200 м

1. Филип Хайнтц (Германия) – 1.53,23.

2. Кирилл Пригода (Россия) – 1.53,81.

3. Клайд Льюис (Австралия) – 1.54,54.