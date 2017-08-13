Маклеод: мы ждали выхода на старт 45 минут

Ямайский спринтер Омара Маклеод обвинил организаторов в задержке старта мужской эстафеты 4х100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, для которого этот забег стал последним в карьере, во время своего этапа упал из-за судороги в левом бедре. Таким образом, сборная Ямайки не финишировала.



«Мы ждали забега около 45 минут. Мне кажется, до нашего выхода организаторы провели ещё три церемонии награждения», — приводит слова Маклеода Mirror.

Напомним, что восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт, для которого этот забег стал последним в карьере, во время своего этапа упал из-за судороги в левом бедре. Таким образом, сборная Ямайки не финишировала.