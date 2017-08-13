Француз Диниз выиграл ЧМ по лёгкой атлетике в ходьбе на 50 км

Француз Йоанн Диниз победил в спортивной ходьбе на дистанции 50 км на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Второе и третье места заняли японцы Хирооки Араи и Каи Кобаяси соответственно.

Российские спортсмены, выступающие на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, в этой дисциплине не участвовали.

Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания

Мужчины. Спортивная ходьба. 50 км

1. Йоанн Диниз (Франция) – 3:33.12.

2. Хирооки Араи (Япония) – 3:41.17.

3. Каи Кобаяси (Япония) – 3:41.19.