Француз Диниз выиграл ЧМ по лёгкой атлетике в ходьбе на 50 км

Француз Йоанн Диниз победил в спортивной ходьбе на дистанции 50 км на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Второе и третье места заняли японцы Хирооки Араи и Каи Кобаяси соответственно.
Российские спортсмены, выступающие на чемпионате мира в Лондоне под нейтральным флагом, в этой дисциплине не участвовали.
Лёгкая атлетика. Чемпионат мира. Лондон, Великобритания
Мужчины. Спортивная ходьба. 50 км
1. Йоанн Диниз (Франция) – 3:33.12.
2. Хирооки Араи (Япония) – 3:41.17.
3. Каи Кобаяси (Япония) – 3:41.19.