Джонсон: Болту, вероятно, уже слишком много лет

Эк -рекордсмен мира в беге на 200 и 400 метров американский спринтер Майкл Джонсон признался, что разочарован падением Усэйна Болта во время эстафеты 4 х 100 метров на чемпионате мира по лёгкой атлетике в Лондоне. Напомним, что для 30-летнего ямайского спортсмена этот забег стал последним в карьере.



«Болту, вероятно, уже слишком много лет. Грустно было видеть, как он упал в своём последнем забеге. Но, несмотря на это, он был выдающейся личностью в истории спорта. #Уважаю», – написал Джонсон на своей странице в сети «Твиттер».

Болт оставил Ямайку без медалей эстафеты, сборная Великобритании — чемпион мира