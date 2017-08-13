Мутко: легкоатлеты РФ полностью оправдали возложенные на них ожидания

Вице-премьер РФ Виталий Мутко дал оценку выступлению российских легкоатлетов на чемпионате мира в Лондоне.

«Российские спортсмены готовились к этому, выступили здорово. Оправдали все ожидания. У российской лёгкой атлетики хороший потенциал, команда очень хорошая», — приводит слова Мутко «Интерфакс».

Российские легкоатлеты, выступавшие под нейтральным флагом, завоевали шесть медалей в Лондоне. Чемпионкой мира в прыжках в высоту, защитив титул, стала Мария Ласицкене. На вторую ступень пьедестала почёта поднялись Дарья Клишина (длина), Сергей Шубенков (бег на 110 м/б), Валерий Пронкин (молот), Данил Лысенко (высота) и Сергей Широбоков (ходьба, 20 км).