Перкинс стал чемпионом России по велоспорту на треке в командном спринте

Двукратный чемпион мира, призёр Олимпийских игр австралиец Шейн Перкинс победил в командном спринте на чемпионате России по велоспорту на треке в Санкт-Петербурге в составе сборной Москвы. Партнёрами спортсмена, принявшего в феврале 2017-го российское гражданство, стали Никита Шуршин и Александр Шарапов. Среди женщин в аналогичной дисциплине первенствовали Дарья Шмелёва и Екатерина Роговая.

Велоспорт на треке. Чемпионат России. Санкт-Петербург

Мужчины. Командный спринт

1. Москва (Шейн Перкинс, Никита Шуршин, Александр Шарапов) – 43,973.

2. Санкт-Петербург (Павел Якушевский, Кирилл Самусенко, Алексей Ткачёв) – 44,259.

3. Москва (Сергей Таболин, Евгений Бобраков, Александр Васюхно) – 44,568.



Женщины. Командный спринт

1. Дарья Шмелёва/Екатерина Роговая – 33,415.

2. Наталия Антонова/Татьяна Киселёва – 33,752.

3. Екатерина Королёва/Ольга Гончарова – 35,082.