Шишкарёв: сборная РФ способна дойти до финала ЧМ U19 — я в это верю

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал первый в истории выход в четвертьфинал ЧМ U19 мужской сборной России.

«Это совершенно другая команда — раскрепощённая, умело владеющая мячом, быстрое хождение мяча, хорошие комбинации. За всю игру ни одной потери не увидел. Может быть, и были какие-то технические погрешности, но вы помните, что творилось в предыдущих матчах. То есть видно, что ребята играют в гандбол. Конечно, не могу не отметить волевые качества. Проигрывали в шесть мячей, уходили на перерыв, проигрывая в четыре, но смогли перестроиться. Эти быстрые и юркие корейцы пронизывали нашу оборону, тем не менее при огромном количестве удалений перестроились во втором тайме, сомкнули ряды, проявили лучшие бойцовские качества, волю к победе. Но немного и удача улыбнулась — что уж там говорить.

Хочется пресечь эти разговоры о том, что у нас потерянное поколение и что никто их ничему не учил. Возможно, края в полную силу не сыграли, поскольку корейская оборона была своеобразная, но были самые разные броски: бросали издалека, из-под игрока, с переводом. В общем, просто молодцы. Рад за команду. Видно невооружённым глазом, что совершенно другая команда, другой настрой, другие эмоции. Поддерживали друг друга, кричали — вы это видели. Я просто прыгал как пацан!

Верил в такой результат перед началом матча. Это один в один ситуация, как была в Алжире. Там мы тоже выходили с четвёртого места, едва проползли, но Хорватию одолели. А тут же ещё португальцы, как я понимаю, сыграли в поддавки с бразильцами для того, чтобы на нас не попасть. Для меня это был сигнал. И я думал как раз о том, что если мы сможем сбить этот настрой на обыгрыш, то мы их физически переиграем. В конце корейцы сдулись и физически, и морально. Не побоюсь сказать, что свою роль сыграл русский характер. Но это победа больше именно на мастерстве. Эмоции тоже были, но где-то они даже мешали.

Эта команда способна на всё. Думаю, мы способны дойти до финала — я в это верю. Главное, чтобы не опустили завтра руки. С датчанами можно играть. Я видел датчан, был на их матче. Да, это хорошие, обученные ребята, но они ничем нас не превосходят", — сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.