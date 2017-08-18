Третьяков: после Игр в Сочи выдержал без скелетона полтора месяца

Первый в истории российского спорта олимпийский чемпион по скелетону Александр Третьяков рассказал о подготовке к своей третьей Олимпиаде.

«Мне нравится сама атмосфера соревнований, нравится ездить по этапам Кубка мира. Когда выиграл золото в Сочи, сразу для себя решил, что буду выступать дальше. Я выдержал без скелетона полтора месяца. Этого времени хватило, чтобы отдохнуть. Потом потихоньку стал тренироваться сам, а через месяц вернулся к работе под руководством Анатолия Челышева.

Трасса в Пхёнчхане своеобразная, чем-то похожа на сочинскую. Ещё обратил внимание, что в Пхёнчхане переменчивая погода. Например, внезапно может подняться сильный ветер, что создаёт определённые проблемы на старте. Впрочем, в моём родном Красноярске такое тоже бывает. Что касается корейской кухни… Да, немного непривычно, но это точно не проблема.

У нас почти все санно-бобслейные трассы расположены в небольших населённых пунктах, как правило, в горах. Исключение составляет трек в Калгари. Если же говорить об Олимпийских играх, их всегда сопровождает повышенный ажиотаж, даже если соревнования проводятся в деревне. В Сочи за полторы недели до старта отключил телефон. Перед соревнованиями люблю читать. Книга помогает отвлечься и при этом не забирает энергию. Но и сидеть в номере, отгородившись от всего мира, тоже неправильно. Я люблю гулять по олимпийской деревне, общаться с другими спортсменами. Всё должно быть в меру.

Как изменился расклад сил в мировом скелетоне за четыре года? Появился кореец, который на этапе Кубка мира в Пхёнчхане занял второе место. Фактор домашней трассы делает его опасным конкурентом. Хорошо помню, как мы тренировались в Сочи перед Олимпиадой. Когда делаешь по 10 заездов в день, потом на соревнованиях проходишь дистанцию уже на автопилоте. В условиях стресса это очень большое подспорье. Сейчас преимущество своего поля будет у корейских спортсменов, но и мы можем извлечь определённую пользу из некоторой схожести треков в Пхёнчхане и Сочи», — приводит слова Третьякова пресс-служба ОКР.