Чехиркин стал серебряным призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Париже стартовал с турнира борцов греко-римского стиля. Серебряным призёром в весовой категории до 75 кг стал россиянин Александр Чехиркин. В финальном поединке Чехиркин уступил сербу Виктору Немешу со счётом 1:4. Бронзовыми призёрами стали венгр Тамаш Лоринц и иранец Саид Абдвали.
Это второе серебро сборной России на турнире. Первую медаль принёс национальной команде Муса Евлоев в категории до 98 кг.
Греко-римская борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция
До 75 кг
1. Виктор Немеш (Сербия)
2. Александр Чехиркин (Россия)
3. Тамаш Лоринц (Венгрия) и Саид Абдвали (Иран)
Евлоев стал серебряным призёром ЧМ по греко-римской борьбе