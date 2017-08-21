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Чехиркин стал серебряным призёром чемпионата мира по греко-римской борьбе

21 августа 2017, понедельник. 22:14 Другие

Чемпионат мира по спортивной борьбе в Париже стартовал с турнира борцов греко-римского стиля. Серебряным призёром в весовой категории до 75 кг стал россиянин Александр Чехиркин. В финальном поединке Чехиркин уступил сербу Виктору Немешу со счётом 1:4. Бронзовыми призёрами стали венгр Тамаш Лоринц и иранец Саид Абдвали.

Это второе серебро сборной России на турнире. Первую медаль принёс национальной команде Муса Евлоев в категории до 98 кг.

Греко-римская борьба. Чемпионат мира. Париж, Франция
До 75 кг

1. Виктор Немеш (Сербия)
2. Александр Чехиркин (Россия)
3. Тамаш Лоринц (Венгрия) и Саид Абдвали (Иран)

Евлоев стал серебряным призёром ЧМ по греко-римской борьбе
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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21 августа 2017, понедельник
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