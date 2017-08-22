Тхэквондист Краснов принёс России четвёртое золото Универсиады в Тайбэе

Россиянин Борис Краснов в финале соревнований по тхэквондо на всемирной летней Универсиаде в Китайском Тайбэе в весовой категории до 68 кг оказался сильнее азербайджанца Айхана Тагизаде со счётом 2:0.

Для сборной России эта золотая медаль стала четвёртой на этой Универсиаде и первой в соревнованиях тхэквондистов.

Ранее сегодня бронзовую награду в весе до 57 кг завоевала россиянка Анисия Челохсаева, уступившая в полуфинале турчанке Хатике Илгун со счётом 4:5. До этого российские тхэквондисты на пьедестал Универсиады-2017 не поднимались.