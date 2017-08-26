Лесун снялся с ЧМ по современному пятиборью из-за травмы спины

Олимпийский чемпион Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро россиянин Александр Лесун отказался от продолжения борьбы на чемпионате мира по современному пятиборью в Каире (Египет) после первого вида, фехтования, в котором он показал лучший результат. Причиной такого решения является травма спины.

«Пришлось сняться с чемпионата мира. Причём сейчас уже практически конец сезона, остаётся только Кубок Кремля. Не знаю, может, восстановление займёт три дня, может, пять, может, десять. Пошёл воспалительный процесс, и невозможно с этим выступать.

Я находился в отличной форме. Мне так обидно! Я ехал в Каир и точно знал, что буду в тройке. А вообще, если сложится с конём, то наверняка стану первым. Так оно и должно было быть. Бег у меня в шикарном состоянии, «физика» великолепная", — приводит слова Лесуна «Р-Спорт».