Сборные Москвы стали обладателями Кубка России по спортивной гимнастике

С 23 по 27 августа в Екатеринбурге проходил Кубок России по спортивной гимнастике, участие в котором приняли 90 спортсменов со всей страны, включая лидеров сборной России.

Обладателем Кубка России в соревнованиях мужчин стала сборная Москвы, второе место заняла команда Сибирского федерального округа, бронзовыми призёрами стали гимнасты из Приволжского федерального округа.

В соревнованиях женщин победу в Кубке также одержала московская команда, второе место у представительниц Санкт-Петербурга, на третью ступень пьедестала почёта поднялись спортсменки команды Центрального федерального округа.

Мужской и женской сборным Москвы были вручены новые уникальные по дизайну кубки, которые Федерация спортивной гимнастики России специально подготовила для этого турнира. Начиная с 2017 года эти трофеи станут переходящими, а каждая команда-чемпион будет отмечена гравировкой на кубке.

Самым титулованным гимнастом на Кубке России стал Никита Нагорный, завоевавший четыре золотые медали (личное и командное многоборье, вольные упражнения и опорный прыжок) и три бронзовые (упражнения на коне, кольцах и перекладине).

Лучше всех в соревнованиях женщин на Кубке России выступила Ангелина Мельникова, которая стала обладательницей двух золотых медалей (личное многоборье, упражнения на бревне) и двух бронзовых (опорный прыжок и командное многоборье).

По итогам Кубка России будет сформирована сборная России для участия в чемпионате мира по спортивной гимнастике, который пройдёт с 2 по 8 октября в Монреале.