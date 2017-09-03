МФК «Спартак» проиграл КПРФ-2 в контрольном матче

Московский мини-футбольный клуб «Спартак» в заключительном контрольном матче перед стартом в Кубке России потерпел поражение от второй команды КПРФ со счётом 3:4. Команды провели на площадке два тайма по 35 минут грязного времени.

Мини-футбол. Контрольный матч. Реутов

«КПРФ-2» (Москва) — «Спартак» (Москва) — 4:3.

Голы: Бадретдинов (0:1), Безруков (1:1), Мухутдинов (2:1), Адамов (2:2), Буньковский (3:2), Филатов (3:3), Давыдов (4:3).

9 сентября «Спартак» в рамках первого этапа Кубка России сыграет с подмосковным «Динамо».