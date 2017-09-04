Лесун: не мог подвести чемпионку мира

Олимпийский чемпион Александр Лесун прокомментировал победу в смешанной эстафете на турнире по современному пятиборью Кубок Кремля в паре с чемпионкой мира Гульназ Губайдуллиной.

«Мы ещё не совсем притёрлись друг к другу, впервые выступаем в дуэте. Были некоторые шероховатости, не совсем слышали друг друга. Но главное — победили.

В конкуре лошади у всех примерно одинаковые. Разве что мы чуть лучше были с ним знакомы. Перед последним видом, комбайном, Гульназ пообещала отдать все силы на своём этапе. Ну а я не мог подвести чемпионку мира.

Какие планы на отдых? Завтра лечу во Владивосток на международный экономический форум», — приводит слова Лесуна «Советский спорт».