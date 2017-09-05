Видеотрансляция матча ЧР по гандболу «Ростов-Дон» — «Звезда»

Гандболистки «Ростов-Дона» стартуют в чемпионате России матчем против подмосковной «Звезды». По итогам прошлого сезона «Звезда» вернула себе место в еврокубках, а в этом намерена достойно выступить на международной арене и побороться за медали чемпионата России. Команда Алексея Гумянова начала чемпионат России с победы в Ставрополе и постарается в гостях дать бой «Ростов-Дону». Действующий чемпион России не сможет в игре против подмосковного клуба рассчитывать на Анну Вяхиреву, которая продолжает восстанавливаться от травмы. Тем не менее «Ростов-Дон» является однозначным фаворитом этого матча.

Матч начнётся в 19:00 мск.

Посмотреть прямую трансляцию матча «Ростов-Дон» — «Звезда» можно по ссылке.