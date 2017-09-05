Куканов: гарантирую, до 29 сентября вы увидите новичков в «Дине»

Технический директор ИСК «Дина» Сергей Куканов рассказал, как обстоит ситуация в команде в начале нового сезона.

«Команда заявилась на сезон, готовимся к первым матчам. Первый тур был перенесён по обоюдному согласию. Сейчас готовимся к матчу с «КПРФ». В чемпионате России собираемся выигрывать в каждом матче, настраиваемся только на победу. То же касается и участия в Кубке УЕФА. Однако мы понимаем, сейчас у нас не самый сильный состав. Немного выпрямим ситуацию и заявим новых игроков. Гарантирую, до 29 сентября вы увидите новичков в команде.

Что касается задолженностей перед игроками, могу сказать, что ситуация развивается положительно. Мы закрываем долги», — сказал Куканов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Сенченко.