Фокеев: когда выигрываешь золото, погода воспринимается в других тонах

Россиянин Виталий Фокеев, принесший сборной России первую золотую медаль домашнего чемпионата мира по стендовой стрельбе, прокомментировал выступление в финале соревнований в дубль-трапе, где ему противостоял Анкур Миттал из Индии.

«Переломный момент — последние 10 дуплетов. Когда мы выходили, было поровну, и это был самый волнительный момент. Это дуэльная стрельба, и здесь побеждает тот, у кого крепче нервы или кому больше повезёт. Не знаю, у меня крепче нервы или больше везло, но итог такой, что я выиграл у него 2 мишени за 10 дуплетов.

Мешали ли дождь с ветром? Знаете, когда выигрываешь золотую медаль, погода воспринимается в других тонах. Даже не чувствую, что сейчас насквозь мокрый. Не чувствую ни холода, ни чего-то другого. Меня счастье греет", — сказал Фокеев в эфире «Матча».